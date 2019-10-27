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أبها يفوز على الاتحاد في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبها يفوز على الاتحاد في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=791226
المناطق _ الرياض

حقق فريق أبها فوزاً على مضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وتقدم أبها أولاً عن طريق كريم العواضي من رأسية في الدقيقة 22، قبل أن يدرك الاتحاد التعادل عن طريق رومارينهو من ركلة جزاء في الدقيقة 60.
وفي الدقيقة 73 عاود أبها التقدم مجدداً روبن غابرييل الذي استغل ارتداد الكرة من الحائط البشري للاتحاد ليودعها الشباك ، وبتلك النتيجة رفع أبها رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن فيما توقف رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر.

 

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