أمريكا : تم نقل بقايا جثة أبو بكر البغدادي إلى بلد عربي خارج سوريا

المناطق _ وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي في عملية شمال غرب سوريا، شاركت فيها 8 مروحيات وسفن حربية والقوات الخاصة الأمريكية، فضلًا عن روبوت لدخول النفق الذي تواجد به البغدادي لكنه لم يستخدم

وأضاف في كلمة له، اليوم الأحد، أن روسيا فتحت المجال الجوي السوري لشن عملية استهداف البغدادي، مشيرًا إلى أن هناك أطرافا لعبت دورا كبيرا في استهداف زعيم تنظيم داعش ومنها العراق والأكراد الذين تعاونوا وقدموا معلومات حيوية بشأن البغدادي

وأوضح ترامب ، أن المدخل الذي تواجد فيه زعيم تنظيم داعش الإرهابي كان مفخخا، وأصيب البغدادي بحالة ذعر وكان يبكي ويصرخ، لافتًا إلى البغدادي قتل مع 3 من أطفاله بعد تفجير سترته المفخخة داخل النفق الذي تواجد فيه بعد محاصرته من القوات

وأشار إلى أنه تم جمع معلومات من أطراف عدة دون إطلاعها على طبيعة العملية قبل شهر، مؤكدًا أنه سيتم إعلان مزيد من التفاصيل بشأن العملية في وقت لاحق خاصة وأنه هناك الكثير من عناصر البغدادي قتلوا وعددهم أكبر بكثير من الأحياء الذين شاركوا في العملية بينهم امرأتان كانتا ترتديان حزامين ناسفين، فضلًا عن استسلام آخرين من عناصر داعش وهم قيد الاعتقال حاليا

وتابع: تابعت عملية قتل البغدادي عبر الفيديو مع وزير الدفاع وقادة الأركان ومسؤولين آخرين ، مضيفًا أن عينات الحمض النووي أخذت من موقع العملية بعد إزالة ركام النفق وأثبتت نتائج اختباراتها أن الجثة تعود للبغدادي وذلك بعد 15 دقيقة من العملية

وأكد ترامب أنه من يعتبر نهاية البغدادي عنيفة فليتذكر همجية داعش مع أسراه، رافضا الإفصاح عن أسماء وهويات أفراد المهمة الخاصة الذين قتلوا البغدادي وعادوا إلى قواعدهم سالمين

وأوضح ترامب ، أن مقتل البغدادي يثبت عزم الولايات المتحدة على ملاحقة الإرهابيين، لافتًا إلى أن مقتل حمزة بن لادن والبغدادي يؤكد أن ذراع الولايات المتحدة طويلة