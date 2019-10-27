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رئيس الاتحاد السويسري يصل الرياض

رئيس الاتحاد السويسري يصل الرياض
http://almnatiq.net/?p=791239
المناطق _ الرياض

وصل فخامة الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة “مستقبل الاستثمار” الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 .
وكان في استقبال فخامته في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .
وقد أجريت لرئيس الاتحاد السويسري مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.
بعد ذلك صافح الضيف مستقبليه، وهم كلًا من معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان – الوزير المرافق – ، ومعالي أمين المنطقة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الدكتور فرحان الفرحان , ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري .
كما صافح سمو أمير منطقة الرياض الوفد الرسمي المرافق لرئيس الاتحاد السويسري .

 

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