وفاة وإصابة 12 بأمطار حفر الباطن

حفر الباطن _ عبدالله السعيدي

لقي 4 مصرعهم وأصيب 8 آخرون بالحالة المطرية التي شهدتها محافظة حفر الباطن اليوم الأحد نتج عنها سقوط كمية أمطار بلغت ٤٣ ملم صاحبتها كميات كبيرة من البرد أدت لتهشم واجهات المستشفى المركزي وزجاج السيارات وسقوط أبراج للضغط العالي أدت لانقطاع التيار الكهربائي عن جامعة حفرالباط ن حيث تستنفر شركة الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي ، وسقوط سقف محطة محروقات .

وطبقت لجنة الطوارئ بالمحافظة خطة الطوارئ واستنفرت الجهات ذات العلاقة منذ بداية الموجة المطرية الكبيرة والتي بدأت بعد صلاة العصر بنصف ساعة ، وأدى سقوط غرفة حديدية خاصة في البر جنوب مدينة القيصومة ٣٥ كم إلى وفاة 4 واصابة 8 وتم نقلهم إلى مستشفى القيصومة عن طريق أقاربهم

وبذل رجال الدفاع المدني جهود كبيرة وانتشرت الآليات في مختلف أحياء حفر الباطن حيث تم استقبال (1176) بلاغ وتم انقاذ (٤) محتجزين داخل مركباتهم وهم بحالة صحية جيدة ، وإخلاء(١٦ ) شخص من منازلهم ، وإيواء (٧) أشخاص ، وتضررت (٢٢) مركبة ، و(٣) منازل ، ولا يزال رجال الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في الميدان لمتابعة الحالة المطرية .