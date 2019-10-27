حامل اللقب يتغلب على المتصدر في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز على مضيفه الهلال بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وكان الهلال البادئ بالتسجيل عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 32 من عمر المباراة، في الحصة الثانية وبعد مرور 10 دقائق اقتنص المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر عرضية سلطان الغنام ليحولها برأسه في شباك عبدالله المعيوف، هدفاً عادل به النتيجة، قبل أن يستغل يحيى الشهري كرة خاطئة من محمد البريك، ليرسلها إلى حمد الله الذي أرسلها في منتصف المرمى هدفاً ثانيا للنصر في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة يقفز النصر إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الرابع والفيصلي صاحب المركز السادس، في الوقت الذي يتجمد فيه رصيد الهلال عند 19 نقطة ليبقى على صدارة الترتيب.