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مصرع 8 إرهابيين في حادثين أمنيين منفصلين بالعراق

مصرع 8 إرهابيين في حادثين أمنيين منفصلين بالعراق
http://almnatiq.net/?p=791265
المناطق - وكالات

لقي ثمانية إرهابيين مصرعهم في حادثين أمنيين منفصلين بمحافظتي الأنبار وكركوك العراقيتين.
وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان صحفي مقتضب اليوم أن ثلاثة إرهابيين قتلوا, بينما ألقي القبض على اثنين آخرين غرب بحيرة الثرثار بمحافظة الأنبار غرب العراق.
إلى ذلك، قتل خمسة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بينهم آمر مفرزة التفخيخ في ما يسمى بولاية كركوك, ضمن قاطع مسؤولية الفرقة السادسة -بحسب بيان صحفي لقيادة الشرطة الاتحادية-، موضحًا أن القوة الأمنية عثرت أثناء العملية على رمانات يدوية ودروع وأجهزة هاتف نقال إضافة إلى هويات متعددة.

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