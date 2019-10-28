باريس سان جيرمان يفوز على مارسيليا برباعية نظيفة

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فاز فريق باريس سان جيرمان على ضيفه ألومبيك مارسيليا بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن الجولة الـ 11 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده في الصدارة إلى 27 نقطة، بفارق 8 نقاط عن نادي نانت في المركز الثاني، بينما حل نادي مارسيليا في المركز السابع برصيد 16 نقطة فقط.