لبنان.. الاحتجاجات تتواصل بسلسلة بشرية من الجنوب للشمال

المناطق - وكالات

في اليوم الـ11 من المظاهرات غير المسبوقة ضد السياسيين الذي يتهمونهم بالفساد، ودفع البلاد نحو انهيار اقتصادي لم تشهده منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، شكل المحتجون في لبنان، الأحد، سلسلة بشرية في أنحاء البلاد.

وقالت وكالة رويترز إن “أيادي المحتجين تشابكت على طول الطرق الساحلية اللبنانية بهدف تشكيل سلسلة بشرية تمتد بطول 171 كيلومترا من الجنوب إلى الشمال”.

وأصابت الاحتجاجات البلاد بالشلل بسبب الاعتصامات، وإغلاق الطرق بالحواجز، خلال المظاهرات التي اجتذبت كل أطياف الساحة السياسية في لبنان.

وقالت جمعية مصارف لبنان، في بيان، إن البنوك ستظل مغلقة الاثنين، وهو أول يوم عمل في الأسبوع في لبنان، حتى تعود الأوضاع للاستقرار، في ضوء استمرار الاحتجاجات في أنحاء البلاد.

وأغلقت المصارف في لبنان أبوابها على مدى ثمانية أيام عمل، مع خروج احتجاجات تطالب الحكومة بالاستقالة، دون وجود حل للأزمة في الأفق. كما أغلقت المدارس والعديد من الشركات أبوابها.