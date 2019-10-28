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احتجاجات كربلاء تتصاعد بعشرات الإصابات.. والصدر يحذر من الزج بـ”الحشد”

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احتجاجات كربلاء تتصاعد بعشرات الإصابات.. والصدر يحذر من الزج بـ”الحشد”

احتجاجات كربلاء تتصاعد بعشرات الإصابات.. والصدر يحذر من الزج بـ”الحشد”
http://almnatiq.net/?p=791281
المناطق - وكالات

أسفرت المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن في محافظة كربلاء (جنوب العراق)، الأحد، عن إصابة 45 متظاهرا و17 رجل أمن، بينما حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة من محاولة زج ميليشيات الحشد الشعبي، الموالية لإيران، في قمع التظاهرات.

ووفقا لـ “سكاي نيوز عربية” فإن محتجين غاضبين أحرقوا البوابة الأمامية لمبنى محافظة كربلاء. بينما طوق جهاز مكافحة الإرهاب مبنى المحافظة لمنع المتظاهرين من إحراقه.

وحاولت القوات الأمنية تفريق المتظاهرين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه قرب مبنى المحافظة.

وكانت قوات جهاز مكافحة الإرهاب قد وصلت، في وقت سابق، إلى كربلاء، للسيطرة على الوضع الأمني المتدهور هناك.

وكان المتظاهرون في كربلاء قد حاصروا، السبت، القنصلية الإيرانية، رافعين العلم العراقي فوقها، هاتفين “إيران برا برا”، في إشارة لرفضهم سياسة التدخل الإيراني في شؤون العراق.

وتأتي التطورات في كربلاء بعد ساعات من تحذير مقتدى الصدر الحكومة من محاولة زج ميليشيات الحشد الشعبي، الموالية لإيران، في قمع التظاهرات.

وقال الصدر في بيان: “تحاول الحكومة زج الحشد الشعبي في الصدام مع الشعب.. وحاشاه فسلاحه مازال موجها لداعش ولن يكون ضد الشعب”.

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