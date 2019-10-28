تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز

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أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز الأهلية من خلال برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل عن توفر وظائف شاغرة للعمل في المدينة المنورة

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف هي:

أخصائي استمرارية الأعمال: (10 وظائف) للرجال والنساء ومن المتطلبات :

درجة البكالوريوس أو مايعادلها / إدارة أعمال ولايشترط توفر خبرة

اللغات الإنجليزية : متقدم

نوع الدوام : دوام كامل

فترة العمل : صباحية

وصف التدريب: تنفيذ خطط وأنشطة استمرارية الأعمال في المنشأة، وتخطيط اختبارات وتنفيذها على الحلول والاستراتيجيات القائمة واستخلاص المعلومات منها، وتحديث الإجراءات والخطط

المهام التدريبية : ضمان الوعي : نشر الخطط والإجراءات في المنشأة، وتدريب الموظفين المسؤولين عن استمرارية الأعمال ودعمهم، ومراقبة أدائهم

التنسيق مع أصحاب المصلحة: التنسيق مع أصحاب المصلحة، وإسناد المسؤوليات في وحدات الأعمال، والتواصل مع السلطات

الإشراف على التحسين المستمر : مواكبة أحدث الاتجاهات في المجال، وتحديد مبادرات التحسين المستمر للعمليات، وتنفيذ هذه المبادرات

الإشراف على التنفيذ : الإشراف على تنفيذ خطط وإجراءات الطوارئ وتحسينها، وتقديم الدعم لوحدات الأعمال والإجابة على الأسئلة

وضع الخطط : تحديد متطلبات العمليات التجارية والمخاطر المحتملة، وتصميم الخطط والاستراتيجيات الشاملة المعنية بتعافي الأعمال من حالات الطوارئ والكوارث، وتطوير هذه الخطط والاستراتيجيات

اختبار الخطط : تخطيط اختبارات خطط الطوارئ، وتنفيذها واستخلاص النتائج منها، وتقييم أداء استمرارية الأعمال بعد حدوث عراقيل وانقطاعات حقيقية في العمل، والتحقيق في حالات العجز وإعداد التقارير، وتحديث الإجراءات والخطط