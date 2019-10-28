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وظائف في مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

وظائف في مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية
http://almnatiq.net/?p=791306
المناطق_الجوف

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بالجوف رغبتها في استقطاب كفاءات لشغل بعض الوظائف الإدارية المتوفرة للسعوديين من الرجال والنساء في عدد من الإدارات التابعة للمدينة من خلال الرابط www.pmmc.med.sa

واشترطت إدارة رأس المال البشري بالمدينة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ، حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب من إحدى الجهات التعليمية المعتمدة ، يجيد تطبيقات الحاسب الآلي وبرامجه و يفضل إجادة اللغة الإنجليزية

وأن يتم تحديد الوظيفة المتقدم لهاء, وأن يكون لائقاً طبياً , وأن يجتاز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة

وأوضحت الإدارة أنه في حال الإستفسار يمكن التواصل مع قسم التوظيف عبر الإيميل [email protected]  علماً أنه سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه فقط من خلال البريد الإلكتروني

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