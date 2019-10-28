أوامر بإجلاء 180 ألف شخص بسبب حرائق الغابات شمال كاليفورنيا

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خسرت طواقم الإطفاء أراضي يوم أمس الأحد أمام حرائق تغذيها الرياح صبغت السماء باللون الأسود فوق رقعة واسعة من منطقة صناعة النبيذ الأخاذة في كاليفورنيا وأدت إلى إجلاء 180 ألف شخص عن منازلهم في الوقت الذي كانوا يأملون فيه في انكسار الطقس الحار والجاف

ويكافح قرابة ثلاثة آلاف شخص حريق كينكيد الأسوأ بين أكثر من عشر حرائق كبرى حطمت ودمرت قرابة 400 مبنى ودفعت حاكم الولاية جافين نيوسوم لإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية

وقال نيوسوم للصحفيين بعدما اجتمع مع سكان في مركز إجلاء بسونوما يركز الجميع على كينكيد ووصف الحريق بأنه أكثر التحديات التي نواجهها عنادا

وأُجبر حوالي 180 ألف شخص على الانصياع لأوامر الإجلاء في هيلدسبيرج ووينزور في شمال سانتا روزا

وأدى الحريق إلى تلف 207 كيلومترات تقريبا من منطقة صناعة النبيذ وحرق 79 مبنى منذ اندلاعه يوم الأربعاء لكن لم ترد تقارير عن سقوط خسائر بشرية

ولم يحدد المحققون بعد ما يعتقدون أنه السبب وراء الحريق حتى على الرغم من أنه اشتعل بالقرب من سلك مقطوع على برج إرسال تابع لشركة باسيفيك جاز آند إليكتريك