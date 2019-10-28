احدث الأخبار

شاهد : أول فيديو لعملية تصفية البغدادي
أبرز المواد
 أول تعليق من البحرين بشأن مقتل زعيم داعش
أبرز المواد
 مسؤول بـ«أرامكو» يكشف ملامح وظائف المستقبل.. طفرة في سوق العمل
أبرز المواد
 لقاءات الدمام: تكامل القطاعين العام والخاص أسهم بتحقيق مستهدفات التوطين وخلق فرص عمل واعدة
أبرز المواد
 وظائف في مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية
أبرز المواد
 أوامر بإجلاء 180 ألف شخص بسبب حرائق الغابات شمال كاليفورنيا
أبرز المواد
 كلية نايف للأمن الوطني تعلن نتائج القبول النهائي
أبرز المواد
 تعليم المدينة: بدء العمل بالدوام الشتوي بالمدارس اعتباراً من 8 ربيع الأول القادم
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 القبض على خمسيني سدد 20 طعنة لابنته في مكة
أبرز المواد
 الجهني: إعصار «كيار» وصل أقصى قوته ويتجه نحو الشمال الغربي لجزيرة العرب
أبرز المواد
 حصيلة أمطار حفر الباطن .. 7 وفيات و11 إصابة و1176 بلاغاً
أبرز المواد
شاهد : أول فيديو لعملية تصفية البغدادي

شاهد : أول فيديو لعملية تصفية البغدادي

أبرز المواد
أول تعليق من البحرين بشأن مقتل زعيم داعش

أول تعليق من البحرين بشأن مقتل زعيم داعش

أبرز المواد
مسؤول بـ«أرامكو» يكشف ملامح وظائف المستقبل.. طفرة في سوق العمل

مسؤول بـ«أرامكو» يكشف ملامح وظائف المستقبل.. طفرة في سوق العمل

أبرز المواد
لقاءات الدمام: تكامل القطاعين العام والخاص أسهم بتحقيق مستهدفات التوطين وخلق فرص عمل واعدة

لقاءات الدمام: تكامل القطاعين العام والخاص أسهم بتحقيق مستهدفات التوطين وخلق فرص عمل واعدة

أبرز المواد

شاهد : أول فيديو لعملية تصفية البغدادي

شاهد : أول فيديو لعملية تصفية البغدادي
http://almnatiq.net/?p=791316
المناطق_وكالات

بعد أن أكدت عدة مصادر أميركية، الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، بث التلفزيون الرسمي العراقي لقطات مصورة قال إنها للغارة الأميركية التي نُفذت في سوريا وقتلت البغدادي.

بعد أن أكدت عدة مصادر أميركية، الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، بث التلفزيون الرسمي العراقي لقطات مصورة للغارة الأميركية التي نُفذت في سوريا وقتلت البغدادي.
وأضاف التلفزيون العراقي نقلا عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي.

وأكدت الوكالة أن مصدرا أمنيا أعلن مقتل غزوان الراوي، وهو المسؤول الأمني الخاص بزعيم تنظيم داعش في العملية ذاتها.
إلى ذلك، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر موثوقة قولها، إن معلومات استخباراتية كانت لدى وكالة الاستخبارات الأميركية واستخبارات “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرقي سوريا حول وجود قيادات من الصف الأول لداعش في منطقة باريشا، إلا أن العملية تأخرت على الرغم من وجود معلومات استخباراتية بسبب انطلاق العملية العسكرية التركية شرق الفرات.

روابط ذات صلة

أول تعليق من البحرين بشأن مقتل زعيم داعش

أول تعليق من البحرين بشأن مقتل زعيم داعش
مسؤول بـ«أرامكو» يكشف ملامح وظائف المستقبل.. طفرة في سوق العمل

مسؤول بـ«أرامكو» يكشف ملامح وظائف المستقبل.. طفرة في سوق العمل
لقاءات الدمام: تكامل القطاعين العام والخاص أسهم بتحقيق مستهدفات التوطين وخلق فرص عمل واعدة

لقاءات الدمام: تكامل القطاعين العام والخاص أسهم بتحقيق مستهدفات التوطين وخلق فرص عمل واعدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*