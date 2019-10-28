شاهد : أول فيديو لعملية تصفية البغدادي

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بعد أن أكدت عدة مصادر أميركية، الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، بث التلفزيون الرسمي العراقي لقطات مصورة قال إنها للغارة الأميركية التي نُفذت في سوريا وقتلت البغدادي.

بعد أن أكدت عدة مصادر أميركية، الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، بث التلفزيون الرسمي العراقي لقطات مصورة للغارة الأميركية التي نُفذت في سوريا وقتلت البغدادي.

وأضاف التلفزيون العراقي نقلا عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي.

وأكدت الوكالة أن مصدرا أمنيا أعلن مقتل غزوان الراوي، وهو المسؤول الأمني الخاص بزعيم تنظيم داعش في العملية ذاتها.

إلى ذلك، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر موثوقة قولها، إن معلومات استخباراتية كانت لدى وكالة الاستخبارات الأميركية واستخبارات “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرقي سوريا حول وجود قيادات من الصف الأول لداعش في منطقة باريشا، إلا أن العملية تأخرت على الرغم من وجود معلومات استخباراتية بسبب انطلاق العملية العسكرية التركية شرق الفرات.