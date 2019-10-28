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لقاءات الدمام: تكامل القطاعين العام والخاص أسهم بتحقيق مستهدفات التوطين وخلق فرص عمل واعدة

لقاءات الدمام: تكامل القطاعين العام والخاص أسهم بتحقيق مستهدفات التوطين وخلق فرص عمل واعدة

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لقاءات الدمام: تكامل القطاعين العام والخاص أسهم بتحقيق مستهدفات التوطين وخلق فرص عمل واعدة

لقاءات الدمام: تكامل القطاعين العام والخاص أسهم بتحقيق مستهدفات التوطين وخلق فرص عمل واعدة
http://almnatiq.net/?p=791319
المناطق_الدمام

أكد قياديون في القطاعين الحكومي والخاص، أن تكامل وتناغم القطاعين، أسهم في تحقيق أغلب مستهدفات التوطين، وخَلَقَ فرص عمل جديدة وواعدة لأبناء وبنات الوطن، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لملتقى لقاءات الدمام 2019، والذي انطلق اليوم (الأحد)، بتنظيم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وشارك في الجلسة الحوارية التي ناقشت “اتجاهات التوظيف في ظل رؤية المملكة 2030” ، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد السديري، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس عبدالحكيم الخالدي، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي الشهراني، ووكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض الدندشي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي، ومدير عام  الإدارة العامة للمعرفة والمحتوى الرقمي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس فارس الصقعبي.
وقال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد السديري، أن ملتقى لقاءات سيعقد في عموم مناطق المملكة، بهدف استفادة الباحثين والباحثات عن عمل والطلاب والموظفين ورواد وأصحاب الأعمال، من مبادرات وبرامج الصندوق والتعريف بها، وكذلك التيسير عليهم وتوفير الجهد، مضيفًا أن الصندوق يسعى لتعظيم استفادة جميع الشرائح من مخرجات ولقاءات الملتقى، والفعاليات المصاحبة له، من ندوات ومحاضرات وورش اعمل، ومعرض توظيـف بمشـاركة منشآت القطـاع الخـاص.
وأكد الدكتور السديري، أن ملتقى لقاءات الرياض، باكورة ملتقيات لقاءات والذي أقيم في شهر مارس الماضي، ساهم في توظيف 6200 شاب وشابة في سوق العمل، بدعم من شركاء الصندوق في القطاع الخاص.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس عبدالحكيم الخالدي، أن “غرفة الشرقية” وبدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تمكنت من عرض 100 ألف وظيفة خلال العام الحالي 2019، في ملتقيات التوظيف، أمام أبناء وبنات الوطن.
وأشاد المهندس الخالدي بدعم وشراكة منظومة العمل والتنمية الاجتماعية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن “غرفة الشرقية” خطت خطوات متقدمة في دعم وتأهيل شباب وشابات المنطقة، عبر تقديم عدد من الدورات التدريبية ومعارض التوظيف لتأهيلهم ومساندتهم في دخول سوق العمل.
من جهته، قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي الشهراني، أن الوزارة تتعامل مع التوظيف في القطاع الخاص، بنظرة قطاعية، وتراعي الأسلوب والمنهجية بين القطاعات النامية والمزدهرة، لافتًا إلى أن الوزارة تفهمت التحديات التي يواجهها كل قطاع في النمو والتوظيف، وعملت بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في القطاعات، على معالجات أي تحديات لتوطين القطاع.
وأكد المهندس الشهراني، أن اتفاقيات التوطين التي وقعتها الوزارة لتوطين عدد من القطاعات، أثمرت عن نتائج توطين إيجابية وتحقيق أغلب المستهدفات في توظيف للسعوديين والسعوديات.
من جهته قال وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض الدندشي، أن الجهات الحكومية انتقلت من التكامل إلى التناغم والمشاركة الفاعلة والإيجابية في التوطين وخلق فرص العمل الملائمة للسعوديين والسعوديات، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة عملت مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على بناء خطة عمل لتوطين القطاع الصحي؛ حيث أثمرت عن تحقيق مستهدفات توطين القطاع خلال ستة أشهر، كما عملت على تحسين بيئة العمل في القطاع، ومساعدته في النمو وخلق الوظائف.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي، أن الهيئة تعمل بالشراكة مع الجهات المعنية على تأهيل وتدريب الشباب والشابات لمواكبة توجهات الهيئة في التحول إلى الصناعات التحويلية، وإتقان مهارات المستقبل.
كما أكد مدير عام  الإدارة العامة للمعرفة والمحتوى الرقمي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس فارس الصقعبي، أن الوزارة تعمل بالشراكة مع منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، على استراتيجية متكاملة لمعالجة الفجوة في المهارات الرقمية بالمملكة، وتأهيل وتدريب السعوديين والسعوديات على المهارات الرقمية.

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