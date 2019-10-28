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أمير الشرقية يدشن منصة التثقيف والإرشاد المهني (سبل) لتمكين القوى الوطنية

أمير الشرقية يدشن منصة التثقيف والإرشاد المهني (سبل) لتمكين القوى الوطنية

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أمير الشرقية يدشن منصة التثقيف والإرشاد المهني (سبل) لتمكين القوى الوطنية

أمير الشرقية يدشن منصة التثقيف والإرشاد المهني (سبل) لتمكين القوى الوطنية
http://almnatiq.net/?p=791330
المناطق_الدمام

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور  سعادة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري وعدد من المسؤولين والمهتمين بالتنمية البشرية، بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سبل).

وجاء تدشين سموه، على هامش ملتقى لقاءات “هدف” بالدمام، المنعقد في مركز الظهران الدولي.

وتعتبر منصة “سبل” إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بهدف تمكين السعوديين من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني لكل من الطلاب والمعلمين والشركاء والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والموظفين، وذلك في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة العربية السعودية من خلال استيراد وتكييف خدمات برنامج التثقيف والإرشاد المهني الأفضل في العالم وتكييفها بما يتناسب مع احتياجات الوطن. 

وترتكز منصة “سبل” الإلكترونية للتثقيف والإرشاد المهني على أنشطة التثقيف والإرشاد المهني لجميع الشرائح المستهدفة، بالإضافة إلى توفيرها معلومات ومحتوى تفاعلي ومحتوى مرئي عن سوق العمل مدعمة باختبارات قياس الميول الوظيفي. كما تهدف إلى توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني مع الشرائح المستهدفة وتمكين الفئات المستهدفة من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية كما تتح خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بعد ليتم تقديم خدمة الارشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة. 

وتساعد مبادرة “سبل” في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعية المستفيدين بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكين المستفيدين من معرفة اهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بعد وبشكل مباشر، وتمكين السعوديين من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساو بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعم السعوديين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل، وإرساء توقعات واقعية حول السنوات الأولى من الوظيفة وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل، وتطوير المرشدين المهنيين.

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