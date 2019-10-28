احدث الأخبار

أسعار النفط تنخفض بعد مكاسب قوية حققتها الأسبوع الماضي
أبرز المواد
 المرصد السوري: وصول قافلتين أمريكيتين إلى الأراضي السورية
أبرز المواد
 الذهب مستقر.. وأنظار الأسواق على الفائدة الأمريكية
أبرز المواد
 دراسة: التمارين الرياضية قبل وجبة الفطور تحرق المزيد من الدهون
أبرز المواد
 أمير الشرقية يدشن منصة التثقيف والإرشاد المهني (سبل) لتمكين القوى الوطنية
أبرز المواد
 شاهد.. هذا ما فعلته العاصفة المدارية بالسيارت في حفر الباطن
أبرز المواد
 شاهد : أول فيديو لعملية تصفية البغدادي
أبرز المواد
 أول تعليق من البحرين بشأن مقتل زعيم داعش
أبرز المواد
 مسؤول بـ«أرامكو» يكشف ملامح وظائف المستقبل.. طفرة في سوق العمل
أبرز المواد
 لقاءات الدمام: تكامل القطاعين العام والخاص أسهم بتحقيق مستهدفات التوطين وخلق فرص عمل واعدة
أبرز المواد
 وظائف في مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية
أبرز المواد
 أوامر بإجلاء 180 ألف شخص بسبب حرائق الغابات شمال كاليفورنيا
أبرز المواد
أسعار النفط تنخفض بعد مكاسب قوية حققتها الأسبوع الماضي

أسعار النفط تنخفض بعد مكاسب قوية حققتها الأسبوع الماضي

أبرز المواد
المرصد السوري: وصول قافلتين أمريكيتين إلى الأراضي السورية

المرصد السوري: وصول قافلتين أمريكيتين إلى الأراضي السورية

أبرز المواد
الذهب مستقر.. وأنظار الأسواق على الفائدة الأمريكية

الذهب مستقر.. وأنظار الأسواق على الفائدة الأمريكية

أبرز المواد
دراسة: التمارين الرياضية قبل وجبة الفطور تحرق المزيد من الدهون

دراسة: التمارين الرياضية قبل وجبة الفطور تحرق المزيد من الدهون

أبرز المواد

أسعار النفط تنخفض بعد مكاسب قوية حققتها الأسبوع الماضي

أسعار النفط تنخفض بعد مكاسب قوية حققتها الأسبوع الماضي
http://almnatiq.net/?p=791349
المناطق - وكالات

انخفضت أسعار النفط اليوم بعد مكاسب قوية حققتها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي عززت فيه بيانات منشورة في الصين الدلائل على تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يقدم الدعم للأسعار.
وبحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 34 سنتا أو 0.4 % إلى 61.79 دولار للبرميل.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.5 % إلى 56.39 دولار للبرميل بعد أن ارتفع أكثر من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي.

روابط ذات صلة

المرصد السوري: وصول قافلتين أمريكيتين إلى الأراضي السورية

المرصد السوري: وصول قافلتين أمريكيتين إلى الأراضي السورية
الذهب مستقر.. وأنظار الأسواق على الفائدة الأمريكية

الذهب مستقر.. وأنظار الأسواق على الفائدة الأمريكية
دراسة: التمارين الرياضية قبل وجبة الفطور تحرق المزيد من الدهون

دراسة: التمارين الرياضية قبل وجبة الفطور تحرق المزيد من الدهون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*