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الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل “بريكست”

الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل “بريكست”
http://almnatiq.net/?p=791357
المناطق - وكالات

وافق الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تأجيل انسحاب بريطانيا ثلاثة أشهر، مع ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال حدوث أي مستجدات قبل ذلك الموعد.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك عبر تويتر إن دول “الاتحاد الأوروبي الـ27 اتفقت على أنها ستوافق على طلب بريطانيا تمديد مهلة بريكست حتى 31 يناير 2020″، منوهًا إلى أن الانسحاب قد يتم في حال التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد.

ويسعي رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن أجبره معارضوه على طلب تمديد مهلة الخروج، رغم تعهده بأنه لن يفعل ذلك أبدا.

وكان جونسون، الذي فاز بالمنصب بناء على تعهد قاطع بتنفيذ الخروج من التكتل في الموعد المحدد، اضطر لطلب التأجيل بعد أن أجبره معارضوه على ذلك، إثر هزيمته في البرلمان بشأن ترتيب خطوات إقرار الاتفاق الذي توصل إليه مع بروكسل.

في هذه الأثناء، ينقسم سياسيون بريطانيون بشأن ما يجب فعله في هذه المهلة الإضافية.

ويستعد مجلس العموم في لندن للتصويت بشأن ما إذا كانوا سيجرون انتخابات مبكرة لمحاولة الخروج من المأزق المتعلق بملف بريكست.

ويريد جونسون إجراء انتخابات في 12 ديسمبر المقبل، لكن يبدو من غير المرجح أن يحصل على الدعم المطلوب من ثلثي النواب.

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