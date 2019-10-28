(٣٢) مرشحاً ومرشحة من تعليم الشرقية لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للآداء التعليمي المتميز

الدمام - المناطق

اعتمد المدير العام لتعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان أسماء المرشحين والمرشحات من منسوبي ومنسوبات تعليم الشرقية لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للآداء التعليمي المتميز في دورتها ٢٢ وعددهم (٣٢) مرشحاً ومرشحة.

وقدم الشلعان شكره لمركز التميز ومنسقي التميز بالمكاتب والمدارس على جهودهم المتميزة والمتواصلة التي بذلت لتجويد ملفات المشاركين وتقديم التغذية الراجعة وتوفير احتياجاتهم ليمثلوا تعليم الشرقية والمنطقة خير تمثيل

فيما أوضحت مدير مركز التميز فاطمة بنت ابراهيم رويس أن مركز التميز يسعى لنشر ثقافة التميز في جميع إدارات ومكاتب التعليم والمدارس ورعاية وتشجيع المبدعين والمتميزين ودعم مشاركتهم في الجوائز المحلية والإقليمية والدولية

كما يسعى المركز لتحفيز منسوبي التعليم للقيام بمبادرات تعزز من الإبداع والإبتكار في البيئة التعليمية مواكبةً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ مما سينعكس إيجاباً على الميدان التربوي وعلى مخرجات التعليم

وضمت قائمة بأسماء المرشحين والمرشحات لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم في دورتها ٢٢ لعام ١٤٤٠-١٤٤١هـ التالية أسمائهم:

من فئة الطالب المتميز : إياد بن عبدالله الصالحي من المدرسة الثانوية الحصان الأهلية بالدمام ، بتول بنت فوزي القطري من المدرسة الثانوية السادسة بالقطيف ، زينب بنت توفيق اليوشع من المدرسة الثانوية السادسة بالقطيف ، زهراء بنت عبدالعزيز الخميس من الثانوية الثامنة بالقطيف ، ود بنت رائد السعدون من المدرسة الثانوية مدارس الجامعة الأهلية ، شوق بنت فيصل مدني من المدرسة الثانوية مدارس الجامعة الأهلية ، لينا بنت محمد العبدالوهاب من المدرسة الثانوية مدارس الجامعة الأهلية ، أسماء بنت عبدالله آل ثابت من المدرسة الثانوية الأولى تحفيظ القرآن الكريم بالخبر ، لجين بنت أحمد روزي من المدرسة الثانوية مدارس السلام الأهلية ، دانية بنت جمال ال خميس من المدرسة الثانوية مدارس الحصان النموذجية الأهلية ، جود بنت عبدالكريم الخلب من مجمع الأمير محمد بن فهد بالدمام ، ليان بنت محمد القحطاني من مجمع الأمير محمد بن فهد بالدمام ، شهد بنت عبدالله المقاطي من المدرسة الثانوية الأولى _ بقيق _ ، العنود بنت هادي المري من المدرسة الثانوية الأولى _ بقيق _ ، نورة بنت عبدالرحمن العميره من المدرسة الثانويةالثانية _ بقيق _ ، ديما بنت صدقي المؤمن من مدارس التهذيب الأهلية بالدمام

ومن فئة المعلم المتميز : الأستاذ يوسف بن خميس الغامدي من المدرسة الثانوية عكاظ – غرب الدمام ، والأستاذ هاشم بن محمد الهاشم من مدرسة الأوجام الإبتدائية ، صباح بنت حسن الطائفي من المدرسة المتوسطةوالثانوية عبن دار القديمة ، زهراء بنت ضيف الله العماري من مدارس التربية الأهلية بالخبر ، أماني بنت أحمد التاروتي من المتوسطة الأولى بالجارودية ، فاتن بنت سعد السعد من مدارس منارات الدمام ، وفاء بنت عبدالحميد السعد من مدرسة المتوسطة الأولى بقيق ،رقية بنت رضي العلقم من المتوسطة الثالثة سيهات

ومن فئة البحث التربوي على مستوى الوطن العربي :

الأستاذة موضي بن معيض النفيعي من مكتب التعليم بالجبيل ، والأستاذة نوال بن عتيق الله العصلاني من مكتب التعليم بالجبيل ، والأستاذة خديجة بنت علي الزهراني من المدرسة المتوسطة العاشرة بالجبيل ، والأستاذة ابتسام بنت هليل بن نازل الشمري من المدرسة الثانوية الرابعة بالقطيف ، والأستاذة صفاء بنت محمد الزوري من المدرسة الإبتدائية الأولى بقيق ، والأستاذة العنود بنت محمد العتيبي من المدرسة المتوسطة الثالثة – بقيق

ومن فئة المعلم فائق التميز : الأستاذة نورة بنت صالح الذويخ من المدرسة الثانوية الثانية بالجبيل

ومن فئة المدرسة المتميزة : الأستاذة ابتسام بنت علي وصل الحازمي من المدرسة الثانوية الثانية بالظهران .