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أمير الجوف يستقبل مدير مركز التنمية ورئيس جمعية رعاية المرضى بدومة الجندل

أمير الجوف يستقبل مدير مركز التنمية ورئيس جمعية رعاية المرضى بدومة الجندل
http://almnatiq.net/?p=791393
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة دومة الجندل سلامة بن ندا الزارع يرافقه رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المرضى بمحافظة دومة الجندل الدكتور عارف بن مبارك الحسن وأعضاء مجلس إدارة الجمعية .
واستمع سموه في بداية اللقاء لشرح عن الجمعيات الغير ربحية ولجان التنمية بالمنطقة والأنشطة التي تقوم عليها ، كما اطلع سموه على مهام وأهداف جمعية رعاية المرضى .
بعد ذلك دشن سموه الحساب الرسمي لجمعية رعاية المرضى بمحافظة دومة الجندل في تويتر ، وتمنى سموه للجميع التوفيق .

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