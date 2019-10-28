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بلدية بقيق تنذر 80 مستثمراً لمخالفاتهم اشتراطات العقود البلدية

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بلدية بقيق تنذر 80 مستثمراً لمخالفاتهم اشتراطات العقود البلدية

بلدية بقيق تنذر 80 مستثمراً لمخالفاتهم اشتراطات العقود البلدية
http://almnatiq.net/?p=791398
بقيق - المناطق

أنذرت بلدية محافظة بقيق (إدارة تنمية الإستثمارات) أكثر من 80 موقع، لتصحيح مخالفاتهم التعاقدية وسداد المتأخرات، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها البلدية على المواقع الاستثمارية المخالفة لبنود العقد والمتعثرين عن السداد لأسواق النفع العام والمحلات التجارية ومواقع الاستثمار.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد ال عريج، أنه تم إشعار أصحاب جميع المواقع الاستثمارية على مدى أسبوع وبشكل يومي بإنذار أول وثاني ونهائي لمراجعة البلدية لتصحيح أوضاعهم، مشيرا الى أن الحملة شملت أحواش للماشية ومنشآت تجارية، مؤكدا استمرار الحملة على جميع المنشآت الاستثمارية بالمنطقة الصناعية والتشاليح وأسواق النفع العام والمواقع الاستثمارية (محطات الوقود والمجمعات التجارية والمواقع الخدمية)، حتى تحقيق أهدافها.

وقال المهندس فارس آل عريج بأن البلدية قامت بتسهيل الإجراءات والاشتراطات العامة، كما أن البلدية تقوم بتوفير كافة الخدمات اللازمة لتهيئة المواقع الاستثمارية، وإزالة المخلفات والتشوهات البصرية.

وأهاب “فارس آل عريج” بجميع المستثمرين التقيد باشتراطات وبنود العقود المبرمة والالتزام بما جاء فيها، وذلك تفادياً لاتخاذ الإجراءات النظامية الموضحة بالعقود وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، مؤكداً على دور البلدية بالشراكة الفعالة في تنمية الإستثمارات ودعم رواد الأعمال لخدمة الأهالي وأبناء المحافظة.

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