مدني بريدة يباشر حادث تسرب غاز بجامعة القصيم

المناطق / بريدة

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة حادث تسرب غاز في معمل كلية العلوم الطبية بجامعة القصيم بالمليدا ، حيث تم اخلاء المتواجدين بالموقع من قبل مسئولي الجامعة فيما تم استكمال عملية الاخلاء من قبل الدفاع المدني وعملت وحدة التدخل بحوادث المواد الخطرة بالدفاع المدني على اغلاق المصدر وتهوية المكان وعمل القراءات اللازمة لتحديد نسبة كثافة الغاز بالمبنى وتنفيذ الاجراءات الوقائية وفقاً لمتطلبات الموقف دون اصابات ولله الحمد ، ذكر ذلك المتحدث الاعلامي لمدني القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل