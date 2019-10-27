مكتب التربية العربي لدول الخليج يكرم الطالب وليد القرني من تعليم بيشة

المناطق - بلقرن

تم تكريم الطالب وليد محمد بركات القرني من متوسطة أبو موسى الأشعري بمكتب بلقرن مؤخراً في حفل جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج في الدورة 12 بدولة الكويت ممثلا لطلاب المملكة المتفوقين في المرحلة المتوسطة ، إلى جانب طالبين و٣ طالبات من مناطق أخرى في مراحل مختلفة

وتهدف الجائزة إلى تحقيق توجيهات ورؤى أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في مجال العناية بالموهوبين والمتفوقين والمبدعين من الطلاب والطالبات.

وتسعى الجائزة إلى تعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب التي تُعنى بالاهتمام بالناشئة والاستثمار في الإنسان، كما تجسّد الجائزة اهتمام القطاع الخاص بالتعليم، وصناعة إنسان الغد الخليجي.