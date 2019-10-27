احدث الأخبار

مكتب التربية العربي لدول الخليج يكرم الطالب وليد القرني من تعليم بيشة
منطقة عسير
 البنك الدولي : نجاح الإصلاحات في السعودية محفز للمنطقة
أبرز المواد
 الخارجية : المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية في القضاء على قائد تنظيم داعش الإرهابي وملاحقة أعضائه
أبرز المواد
 مدني بريدة يباشر حادث تسرب غاز بجامعة القصيم
منطقة القصيم
 بلدية بقيق تنذر 80 مستثمراً لمخالفاتهم اشتراطات العقود البلدية
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تتلف خمسة أطنان من الأسماك والروبيان الفاسدة
المنطقة الشرقية
 (٣٢) مرشحاً ومرشحة من تعليم الشرقية لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للآداء التعليمي المتميز
المنطقة الشرقية
 أمير الجوف يستقبل مدير مركز التنمية ورئيس جمعية رعاية المرضى بدومة الجندل
منطقة الجوف
 برنامج تدريبي لتنمية مهارات الكتابة الأكاديمية الإنجليزية لدى هيئة تدريس جامعة الجوف
منطقة الجوف
 القضاة الجزائريون يدخلون إضرابا غير محدود
أبرز المواد
 شاهد.. أول رحلة للخطوط الكويتية تصل مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم
أبرز المواد
 فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يحتفي بمشروع إدارة الأزمات والمخاطر
منطقة تبوك
مكتب التربية العربي لدول الخليج يكرم الطالب وليد القرني من تعليم بيشة

مكتب التربية العربي لدول الخليج يكرم الطالب وليد القرني من تعليم بيشة

منطقة عسير
البنك الدولي : نجاح الإصلاحات في السعودية محفز للمنطقة

البنك الدولي : نجاح الإصلاحات في السعودية محفز للمنطقة

أبرز المواد
الخارجية : المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية في القضاء على قائد تنظيم داعش الإرهابي وملاحقة أعضائه

الخارجية : المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية في القضاء على قائد تنظيم داعش الإرهابي وملاحقة أعضائه

أبرز المواد
مدني بريدة يباشر حادث تسرب غاز بجامعة القصيم

مدني بريدة يباشر حادث تسرب غاز بجامعة القصيم

منطقة القصيم

مكتب التربية العربي لدول الخليج يكرم الطالب وليد القرني من تعليم بيشة

مكتب التربية العربي لدول الخليج يكرم الطالب وليد القرني من تعليم بيشة
http://almnatiq.net/?p=791415
المناطق - بلقرن

تم تكريم الطالب وليد محمد بركات القرني من متوسطة أبو موسى الأشعري بمكتب بلقرن مؤخراً في حفل جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج في الدورة 12 بدولة الكويت ممثلا لطلاب المملكة المتفوقين في المرحلة المتوسطة ، إلى جانب طالبين و٣ طالبات من مناطق أخرى في مراحل مختلفة

وتهدف الجائزة إلى تحقيق توجيهات ورؤى أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في مجال العناية بالموهوبين والمتفوقين والمبدعين من الطلاب والطالبات.
وتسعى الجائزة إلى تعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب التي تُعنى  بالاهتمام بالناشئة والاستثمار في الإنسان، كما تجسّد الجائزة اهتمام القطاع الخاص بالتعليم، وصناعة إنسان الغد الخليجي.

 

روابط ذات صلة

مدير شرطة منطقة عسير يزور فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

مدير شرطة منطقة عسير يزور فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة
أمير عسير يفتتح جامع الملك عبدالعزيز بالظهارة بمحافظة النماص

أمير عسير يفتتح جامع الملك عبدالعزيز بالظهارة بمحافظة النماص
مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يدشن وحدة ‏متكاملة متخصصة في قسم المخ والأعصاب

مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يدشن وحدة ‏متكاملة متخصصة في قسم المخ والأعصاب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*