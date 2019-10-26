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أمير نجران يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا

أمير نجران يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا

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أمير نجران يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا

أمير نجران يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا
http://almnatiq.net/?p=791420
المناطق - نجران

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتبه بالإمارة اليوم، سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين.
ونوه سموه بتميّز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا، كونها تقوم على أسس متينة من الروابط الدينية والأخوية .
من جهته أعرب السفير الإندونيسي عن شكره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معبرًا عن إعجابه بما شاهده في المنطقة من مقومات تنموية، لا سيما مع ما تتمتع به من مقومات تاريخية وسياحية.

 

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