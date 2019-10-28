إدارة “تعليم الجوف” تستقبل ١١١ منسقة وطالبة في برنامج جلوب البيئي

الجوف - محمد الحسن

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة النشاط الطلابي “بنات”، 111 طالبة ومنسقة تطبيقات وأبحاث برنامج جلوب البيئي من 23 إدارة تعليمية بالمملكة، في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، وهو برنامج علمي وتعليمي دولي يهتم بتنمية مهارات البحث العلمي في مجال البيئة ليربط بين الطلبة والمعلمين ومجتمع البحث العلمي العالمي.

وأوضحت مديرة إدارة النشاط الطلابي “بنات” الأستاذة نورة بنت محمد المسباح في كلمتها بحفل الافتتاح للبرنامج أن مشروع تطبيقات وأبحاث برنامج جلوب البيئي هو أحد البرامج العلمية الدولية التي تدعمها الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء “ناسا”، والذي يهدف إلى تحسين الوعي البيئي والتعلم الذاتي لطرق البحث العلمي فهو يتيح للطالبات فهم الحقائق والبيانات المرتبطة بعلوم الأرض بصورة عامة وتعزيز روح العمل الجماعي.

وقالت أن البرنامج سيشمل عدة ورش وبرامج تدريبية وترفيهية وزيارات لمواقع بيئية حيوية في المنطقة تستهدف للبحوث العلمية للطالبات والمنسقات، للاستزادة في مجالات البحث الخمسة، وهذا سعياً لتحقيق رسالة برنامج جلوب وتعزيزاً لتعليم وتعلم العلوم، تعزيز لمحو الأمية البيئية ورعايتها وتشجيع الاكتشافات العلمية.

من جانبه، قالت منسقة البرنامج الأستاذة جفيلة بنت ممدوح السلطان أنه سيتم تنفيذ برنامجين منفصلين الأول يستهدف الطالبات وعددهن 23 طالبة تدربهن مدربات جلوب من إدارة “تعليم الجوف”، وهن: أسماء إبراهيم الشرعان، إيمان إبراهيم الواكد، غادة صالح المعاذي، أما المدربات للمعلمات والمنسقات وعددهن 88 معلمة هن: هند هضيبان الجهني من إدارة “تعليم جدة”، ابتسام أحمد نحاس من إدارة

“تعليم المدينة المنورة”، أميرة إبراهيم الشرعان من إدارة “تعليم الجوف”، فوزية عبدالعزيز الداغري من إدارة “تعليم الخرج”.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات المتنوعة التي تحاكي أهداف المشروع ورؤيته، فبدأ بمقدمة عن كشافة البنات المستحدثة ورسالة لقادة الوطن، عرض مرئي وطن تكلل بالعلوم، مواطنة، أوبريت هنا مجد ومجد، أنشودة لنا راية لا تمل النماء، أوبريت أرضي أنا ورؤيتها تزيد، أوبريت أمنا الأرض، أوبريت حديثي حتى الصباح.

وفي مقابلة طالبة “إعلاميو المستقبل” الين أحمد السرحاني مع مشرفة النشاط العلمي بوزارة التعليم الأستاذة صالحة بنت حمود آل بديوي عن

الأنشطة التي تخدم أهداف البرنامج فقالت جميع الأنشطة تحقق الأهداف في تنمية المهارات العلمية اللازمة لتنفيذ البروتكولات الأساسية لجميع البحوث، مؤكدة أن هذه المشاريع والبرامج التدريبية تتطلب مهارات ومعارف في استخدام التطبيقات مما يعمل على تحسين المستوى التحصيلي الدراسي للطالبات في كل من العلوم واللغة والحاسب والرياضيات .