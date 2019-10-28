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نائب مدير عام “هدف” يَطّلع على تجربة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في توظيف خريجيها وإرشادهم مهنيًا

نائب مدير عام “هدف” يَطّلع على تجربة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في توظيف خريجيها وإرشادهم مهنيًا

أبرز المواد

نائب مدير عام “هدف” يَطّلع على تجربة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في توظيف خريجيها وإرشادهم مهنيًا

نائب مدير عام “هدف” يَطّلع على تجربة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في توظيف خريجيها وإرشادهم مهنيًا
http://almnatiq.net/?p=791434
المناطق - الرياض

اطّلعَ نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لدعم التوظيف المكلف الأستاذ أحمد المجيش، على تجربة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في توظيف خريجي وخريجات الجامعات، والتواصل معهم ومتابعة تقدمهم في مسارهم المهني والوظيفي، وذلك خلال زيارته اليوم (الأحد) للجامعة بمدينة الدمام، حيث ألتقى وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي.

وأشاد المجيش بنموذج الجامعة في مكتب توظيف الخريجين، بعد اطلاعه على  المكتب والهيكل والتنظيم الإداري له، وجهوده في اكتشاف وتنمية مهارات طلاب وطالبات الجامعة، وإرشادهم وتثقيفهم مهنيًا، ودعمهم للدخول في سوق العمل، والاستقرار فيه.

واستعرض المجيش خلال الزيارة، ممكنات الصندوق في دعم القوى الوطنية والاستثمار في رأس المال البشري، مشيرًا إلى حرص الصندوق على تمكين خريجي وخريجات الجامعات وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل.

كما تم خلال الزيارة، استعراض نتائج الاتفاقية الموقعة بين الصندوق والجامعة، لدعم توظيف خريجي وخريجات الجامعة والطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم، وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، والتي تأتي ضمن مبادرة “هدف” في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

 

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