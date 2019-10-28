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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7784.71 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7784.71 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7784.71 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7784.71 نقطة
http://almnatiq.net/?p=791444
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 107.02 نقطة ليقفل عند مستوى 7784.71 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 45 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 136 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مجموعة السريع, وعناية، والباحة، ونماء للكيماويات، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأبحاث والتسويق, والأهلي، والسعودي الفرنسي، وزين السعودية، وجبل عمر فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.82% و 4.35%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية, وزين السعودية، والراجحي، وعناية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك, وكيان السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 64.70 نقطة ليقفل عند مستوى 3892.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8.2 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 632 صفقة.

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