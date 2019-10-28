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السديري يدشن حملة التطعيم بلقاح الانفلونزا الموسمية

السديري يدشن حملة التطعيم بلقاح الانفلونزا الموسمية

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السديري يدشن حملة التطعيم بلقاح الانفلونزا الموسمية

السديري يدشن حملة التطعيم بلقاح الانفلونزا الموسمية
http://almnatiq.net/?p=791465
المناطق - الرياض
أستقبل معالي وكيل إماره منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري  بقصر الامارة اليوم مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري  وذلك لتفعيل حملة التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية ،  والتي تنفذها “صحة الرياض” .
وثمن مدير عام صحة  الرياض  حرص واهتمام سمو أمير منطقةالرياض ، وسمو نائبه  ومعالي وكيل الاماره بكافة المبادرات التي تسعى الى تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع .
ونوه د. التويجري الى أن “صحة الرياض” أطلقت حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية حيث تسعى من خلالها إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية والمستشفيات، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالانفلونزا الموسمية.
وأوضح أن “صحة الرياض”  وفرت اللقاحات في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لـها .
وأشار  إلى أن الفئات الأكثر حاجة للقاحات هم الأطفال، والحوامل، والمصابين بالأمراض المزمنة، وكبار السن، والعاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى المصابين بنقص المناعة. مؤكداً على ضرورة توجه الفئات المستهدف  إلى أقرب مركز صحي للحصول على لقاح الإنفلونزا.
 ولفت إلى ان لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من 70 – 90 من الإنفلونزا الموسمية، وهو ما يستوجب أخذ اللقاح سنوياً.
وذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها “صحة الرياض” للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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