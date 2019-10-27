احدث الأخبار

أمير الشرقية: القيادة حريصة على تنويع قاعدة الاقتصاد .. وفخورين بمنجزات أبنائنا في “ملكية الجبيل”
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة جائزة التوطين
منطقة القصيم
 أمير القصيم يكرم الرعاة والمشاركين بمهرجان أضحيتي ببريدة
منطقة القصيم
 تحت رعاية ولي العهد .. المملكة تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي نهاية مارس المقبل
أبرز المواد
 مجموعة “صافولا” تنضم لمبادرة عالمية للحد من الفقد والهدر الغذائي في سلسلة الإمداد
منطقة الرياض
 امير الباحة يتسلم تقريراً عن إنجازات امانة المنطقة لصيف العام الماضي
منطقة الباحة
 السديري يدشن حملة التطعيم بلقاح الانفلونزا الموسمية
منطقة الرياض
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7784.71 نقطة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الاتحاد السويسري
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الاتحاد السويسري ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
أبرز المواد
 نائب مدير عام “هدف” يَطّلع على تجربة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في توظيف خريجيها وإرشادهم مهنيًا
أبرز المواد
أمير الشرقية: القيادة حريصة على تنويع قاعدة الاقتصاد .. وفخورين بمنجزات أبنائنا في “ملكية الجبيل”

أمير الشرقية: القيادة حريصة على تنويع قاعدة الاقتصاد .. وفخورين بمنجزات أبنائنا في “ملكية الجبيل”

المنطقة الشرقية
نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة جائزة التوطين

أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة جائزة التوطين

منطقة القصيم
أمير القصيم يكرم الرعاة والمشاركين بمهرجان أضحيتي ببريدة

أمير القصيم يكرم الرعاة والمشاركين بمهرجان أضحيتي ببريدة

منطقة القصيم

امير الباحة يتسلم تقريراً عن إنجازات امانة المنطقة لصيف العام الماضي

امير الباحة يتسلم تقريراً عن إنجازات امانة المنطقة لصيف العام الماضي
http://almnatiq.net/?p=791469
المناطق - الباحة
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تقريراً عن إنجازات الأمانة لصيف العام الماضي وتقريرا عن مشاريع الانارة المنجزة على مستوى المنطقة جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, وعدد من القيادات بالأمانة, ورئيسي بلدية محافظة القرى وبلدية معشوقه واستمع سموه إلى شرح مفصل من الدكتور السواط عن منجزات الأمانة وما نفذته خلال فترة الصيف الماضي، مستعرضاً الخطط التي ستنفذها الأمانة خلال موسم صيف العام الحالي.
كما اطلع سموه على مشاريع الانارة بالمنطقة التي تم الانتهاء منها وتشغيلها ومنها مشروع إنارة عقبة بيدة وطريق شمرخ حيث بلغ عدد الاعمدة بعقبة بيدة ٢٥٥ عمود و ٤ محطات تحويل ارضية كما بلغ عدد اعمدة الانارة بعقبة شمرخ ١٨٠ عمود و ٣ محطات تحويل ارضية.
الجدير بالذكر ان المشروعين نفذت بجهود ذاتية من قبل بلدية القرى وبلدية معشوقة وبذلك تكون منطقة الباحة هي الوحيدة على مستوى المملكة يتم إنارة جميع الطرق والعقبات بها.
 ووجه الأمير حسام بن سعود أمانة الباحة بمضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمنطقة وأهلها، مشيداً بما شاهده من تطور ملحوظ خلال الفترة الماضية, منوهاً بالدور الكبير الذي تبذله الأمانة والبلديات لتنفيذ مختلف الخدمات والمشاريع البلدية التي يحتاجها المواطن.
من جانبه أعرب أمين الباحة عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على متابعته واهتمامه وتوجيهاته السديدة وحرصه على أن تكون الباحة كل عام أفضل من الأعوام السابقة في ظل ماتحظى به من دعم من القيادة, والعمل على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠, مؤكداً أن الأمانة ستبذل كل الجهود لخدمة المنطقة وأهلها.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.

روابط ذات صلة

فرع الكلية التقنية ببلجرشي يبدأ التدريب على البرامج المجتمعية اتقن

فرع الكلية التقنية ببلجرشي يبدأ التدريب على البرامج المجتمعية اتقن
امير الباحة يستقبل مدير مرور المنطقة

امير الباحة يستقبل مدير مرور المنطقة
اختتام حملة التوعية بسرطان الثدي بجامعة الباحة

اختتام حملة التوعية بسرطان الثدي بجامعة الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*