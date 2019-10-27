امير الباحة يتسلم تقريراً عن إنجازات امانة المنطقة لصيف العام الماضي

المناطق - الباحة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تقريراً عن إنجازات الأمانة لصيف العام الماضي وتقريرا عن مشاريع الانارة المنجزة على مستوى المنطقة جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, وعدد من القيادات بالأمانة, ورئيسي بلدية محافظة القرى وبلدية معشوقه واستمع سموه إلى شرح مفصل من الدكتور السواط عن منجزات الأمانة وما نفذته خلال فترة الصيف الماضي، مستعرضاً الخطط التي ستنفذها الأمانة خلال موسم صيف العام الحالي.

كما اطلع سموه على مشاريع الانارة بالمنطقة التي تم الانتهاء منها وتشغيلها ومنها مشروع إنارة عقبة بيدة وطريق شمرخ حيث بلغ عدد الاعمدة بعقبة بيدة ٢٥٥ عمود و ٤ محطات تحويل ارضية كما بلغ عدد اعمدة الانارة بعقبة شمرخ ١٨٠ عمود و ٣ محطات تحويل ارضية.

الجدير بالذكر ان المشروعين نفذت بجهود ذاتية من قبل بلدية القرى وبلدية معشوقة وبذلك تكون منطقة الباحة هي الوحيدة على مستوى المملكة يتم إنارة جميع الطرق والعقبات بها.

ووجه الأمير حسام بن سعود أمانة الباحة بمضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمنطقة وأهلها، مشيداً بما شاهده من تطور ملحوظ خلال الفترة الماضية, منوهاً بالدور الكبير الذي تبذله الأمانة والبلديات لتنفيذ مختلف الخدمات والمشاريع البلدية التي يحتاجها المواطن.

من جانبه أعرب أمين الباحة عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على متابعته واهتمامه وتوجيهاته السديدة وحرصه على أن تكون الباحة كل عام أفضل من الأعوام السابقة في ظل ماتحظى به من دعم من القيادة, والعمل على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠, مؤكداً أن الأمانة ستبذل كل الجهود لخدمة المنطقة وأهلها.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.