أمير القصيم يكرم الرعاة والمشاركين بمهرجان أضحيتي ببريدة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي يرافقه الرعاة والمشاركين بمهرجان أضحيتي 40، الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه تقرير المهرجان الذي نظمته أمانة المنطقة بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية، كما كرم سموه الرعاة والمشاركين بالمهرجان.

وفي بداية الاستقبال رحب بهم سموه، واستمع إلى شرح مفصل عما تضمنه التقرير من أهداف وبرامج للمهرجان الذي أقيم بمدينة الأنعام ببريدة، مشيداً بالجهود التي بذلتها الأمانة وفرع وزارة البيئة وجمعية الثروة الحيوانية في مهرجان أضحيتي، للتوعية بالأضحية السليمة والتعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية، وإيصال رسالتها التعريفية والتوعوية، والتي تستهدف في المقام الأول تعزيز الصحة العامة والغذائية لكافة أفراد الأسرة، بالإضافة إلى تفعيل دور الشباب بالمهرجان، مشيداً بالدور التكاملي بين الجهات الحكومية في تعزيز التوعية والتعريف بالصحة العامة وخاصة فيما يخص الأضاحي، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

حضر الاستقبال مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي، ومدير المرور العقيد صالح العواجي.