احدث الأخبار

أمير الشرقية: القيادة حريصة على تنويع قاعدة الاقتصاد .. وفخورين بمنجزات أبنائنا في “ملكية الجبيل”
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة جائزة التوطين
منطقة القصيم
 أمير القصيم يكرم الرعاة والمشاركين بمهرجان أضحيتي ببريدة
منطقة القصيم
 تحت رعاية ولي العهد .. المملكة تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي نهاية مارس المقبل
أبرز المواد
 مجموعة “صافولا” تنضم لمبادرة عالمية للحد من الفقد والهدر الغذائي في سلسلة الإمداد
منطقة الرياض
 امير الباحة يتسلم تقريراً عن إنجازات امانة المنطقة لصيف العام الماضي
منطقة الباحة
 السديري يدشن حملة التطعيم بلقاح الانفلونزا الموسمية
منطقة الرياض
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7784.71 نقطة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الاتحاد السويسري
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الاتحاد السويسري ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
أبرز المواد
 نائب مدير عام “هدف” يَطّلع على تجربة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في توظيف خريجيها وإرشادهم مهنيًا
أبرز المواد
أمير الشرقية: القيادة حريصة على تنويع قاعدة الاقتصاد .. وفخورين بمنجزات أبنائنا في “ملكية الجبيل”

أمير الشرقية: القيادة حريصة على تنويع قاعدة الاقتصاد .. وفخورين بمنجزات أبنائنا في “ملكية الجبيل”

المنطقة الشرقية
نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة جائزة التوطين

أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة جائزة التوطين

منطقة القصيم
أمير القصيم يكرم الرعاة والمشاركين بمهرجان أضحيتي ببريدة

أمير القصيم يكرم الرعاة والمشاركين بمهرجان أضحيتي ببريدة

منطقة القصيم

أمير القصيم يكرم الرعاة والمشاركين بمهرجان أضحيتي ببريدة

أمير القصيم يكرم الرعاة والمشاركين بمهرجان أضحيتي ببريدة
http://almnatiq.net/?p=791480
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي يرافقه الرعاة والمشاركين بمهرجان أضحيتي 40، الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه تقرير المهرجان الذي نظمته أمانة المنطقة بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية، كما كرم سموه الرعاة والمشاركين بالمهرجان.

 

وفي بداية الاستقبال رحب بهم سموه، واستمع إلى شرح مفصل عما تضمنه التقرير من أهداف وبرامج للمهرجان الذي أقيم بمدينة الأنعام ببريدة، مشيداً بالجهود التي بذلتها الأمانة وفرع وزارة البيئة وجمعية الثروة الحيوانية في مهرجان أضحيتي، للتوعية بالأضحية السليمة والتعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية، وإيصال رسالتها التعريفية والتوعوية، والتي تستهدف في المقام الأول تعزيز الصحة العامة والغذائية لكافة أفراد الأسرة، بالإضافة إلى تفعيل دور الشباب بالمهرجان، مشيداً بالدور التكاملي بين الجهات الحكومية في تعزيز التوعية والتعريف بالصحة العامة وخاصة فيما يخص الأضاحي، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

 

حضر الاستقبال مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي، ومدير المرور العقيد صالح العواجي.

 

روابط ذات صلة

أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة جائزة التوطين

أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة جائزة التوطين
مدني بريدة يباشر حادث تسرب غاز بجامعة القصيم

مدني بريدة يباشر حادث تسرب غاز بجامعة القصيم
شاهد.. أول رحلة للخطوط الكويتية تصل مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم

شاهد.. أول رحلة للخطوط الكويتية تصل مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*