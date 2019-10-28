أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة جائزة التوطين

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج التوطين بالقصيم , بمكتبه في ديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، وكيل إمارة المنطقة رئيس لجنة جائزة التوطين الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين عام برنامج التوطين بالمنطقة أمين عام جائزة التوطين أحمد المشيقح ، وأعضاء لجنة الجائزة ، الذين قدموا للسلام على سموه، وإطلاع سموه على أعمال لجنة جائزة التوطين والتي تأتي ضمن جائزة القصيم للتميز والإبداع ، وتقديم عرض مفصل عن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جهود وأرقام وإحصائيات للجنة ، ومنها تقديم أكثر من 120 منشأة حكومية وأهلية ترشحت للجائزة ، وتم إنتاج برومو تعريفي بالجائزة تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي بلغت مشاهداته أكثر من 140 ألف مشاهدة ، وتوزيع أكثر من 4000 بروشور لمنشآت القطاع الخاص ، والزيارات الميدانية التعريفية التي قامت بها لجنة الجائزة للمنشآت الحكومية والأهلية أكثر من 160 زيارة.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بهم ، مشيداً بتلك النتائج التي تمت للعمل السابق الذي قامت به اللجنة.

وأكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ دورهم في تحفيز القطاعات المتنوعة في تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل في بيئات محفزة ومنتجة ومستقرة، مثمناً الجهود المبذولة من قبل اللجنة والقطاعات المعنية في الفترة الماضية, مشددًا على أهمية مواصلة تحفيز القطاع الخاص لرفع معدل التوظيف من خلال العديد من الحوافز التي يأتي من ضمنها جائزة التوطين, منوهاً بالدور الذي يقدمه القطاع الخاص في توفير فرص العمل لأبناء المنطقة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.