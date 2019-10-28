نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوانالإمارة اليوم، معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، يرافقه الرئيس التنفيذي للهيئةالملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، وعدد من مسؤولي الهيئة.

ونوه سمو نائب أمير الشرقية بما تحظى به الهيئة الملكية وقطاع الصناعة من دعمٍ واهتمام من القيادة الرشيدة -أعزها الله-،مبيناً أن النجاحات التي تحققت في “ملكية الجبيل” جاءت بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به، مبيناً أنالكفاءات الوطنية في الشركات العاملة في مدن الهيئة الملكية حققت العديد من النجاحات التي وصلت إلى العالمية ، كمااستمع سموه لشرح عن جهود الهيئة الملكية في الحفاظ على البيئة وتعزيز أعمال اعادة التدوير، والتي أثمرت عن تنفيذ الهيئةلتدوير ١٢٠ألف طن من النفايات الصناعية خلال العام الماضي.

متمنياً سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته ثمن معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله السعدان، حرص واهتمام سمو نائب أمير المنطقةالشرقية ، مبيناً أن الهيئة حققت عدداً من النجاحات في مجال حماية البيئة والحد من الآثار للعمليات الصناعية، مشيراً ببالغالتقدير لرعاية ودعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لأعمال ومناشط الهيئة الملكية.