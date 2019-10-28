أمير الشرقية: القيادة حريصة على تنويع قاعدة الاقتصاد .. وفخورين بمنجزات أبنائنا في “ملكية الجبيل”

الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، يرافقه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، وعدد من مسؤولي الهيئة.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة –أعزها الله- للقطاع الصناعي من دعمٍ واهتمام، منذ وضع المغفور له بإذن الله الملك خالد بن عبدالعزيز حجر الأساس لمدينة الجبيل الصناعية، وما وضعته الدولة من خطط لتنويع قاعدة الاقتصاد، وتوفير فرص العمل للمواطنين وتأهيلهم، مشيراً سموه إلى أهمية العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والعمل الجاد على نمذجة تجربة الهيئة في مدنها، وتعزيز برامج خدمة المجتمع التي تنفذها الهيئة، مؤكداً أهمية العمل على دور المسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة، وعدم التساهل مع الجهات المخالفة، والعمل على تحفيز المنشآت الملتزمة بيئاً ودعمها وفق ما تقره الأنظمة والتعليمات، مشيداً بالجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل توطين الوظائف القيادية فيها، مما يؤكد أن المواطن السعودي قادر على المنافسة والتميز، متمنياً سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق.

واطلع سموه على إيجازٍ عن خطط الهيئة المستقبلية، كما اطلع على ما تتخذه الهيئة من إجراءات للحفاظ على أجواء مدينة الجبيل الصناعية من آثار العمليات الصناعية،، واقرارها لعدد من مشروعات الحفاظ على البيئة بلغت تكلفتها حوالي ٣مليار ريال خلال الخمسة أعوام الماضية، كما اطلع سموه على التجهيزات التي زودت بها الهيئة محطات الرصد التابعة لها والتي يبلغ عددها ١٣محطة، وخطط التوسع في البنية التحتية للهيئة.

من جهته ثمن معالي رئيس الهيئة الملكية بالجبيل وينبع المهندس عبداللهالسعدان، اهتمام وحرص سمو أمير المنطقة الشرقية على دعم مسيرة الهيئة الملكية بالجبيل، وتعزيز دورها، ورعاية سموه لمناسبات وفعاليات الهيئة، مؤكداً أن الرعاية الكريمة والمتابعة والاهتمام تأكيد على ما توليه القيادة الرشيدة –أيدها الله- للهيئة والقطاع الصناعي من دعم واهتمام.

كما عبر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على ما تفضل به سموه من كلمات ودعم لمنسوبي الهيئة، مبيناً حرص الهيئة على إنفاذ توجيه سموه بشأن الاهتمام بالبيئة وتطوير جهود الهيئة في هذا الجانب، مشيراً إلى أن الهيئة بفضل الدعم السخي الذي تحظى به من لدن سمو أمير المنطقة الشرقية، مثمناً تشريف سموه لمناسبات الهيئة المختلفة ورعايته الكريمة لها .