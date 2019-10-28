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مدارس جيل القرآن تهدي كفى مجسم الرئة

مدارس جيل القرآن تهدي كفى مجسم الرئة
http://almnatiq.net/?p=791515
المناطق - جدة

أهدت مدارس جيل القرآن الأهلية بجدة جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات مجسم الرئة الحقيقية كمبادرة مجتمعية من أبنائها الطلاب ، وذلك بحضور مدير عام المدرسة الدكتور عبدالله سروجي و القائد التربوي حسن سروجي.
وجاء هذا الإهداء خلال زيارة الطلاب لمقر جمعية كفى الرئيسي بجدة حيث تجول الطلاب برفقة فريق الجمعية التوعوي والذي ضم الأستاذ عبدالله بفلح والأستاذ محمد العوفي ، والذين شرحا للطلاب حجم المضار التي تسببها السجائر وخطورتها المستقبلية إما بالإصابة بالأمراض الفتاكة أو التحول إلى طريق الإدمان.
وفي ختام الزيارة قدّم مدير جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح الشيخ درعاً تذكارياً للمدرسة ، شاكراً ومقدراً ومثمناً زيارة طلاب جيل القرآن للجمعية و ما قامت به تجاه المجتمع.

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