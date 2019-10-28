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محافظ القطيف يتفقد عدد من المشروعات الصحية

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محافظ القطيف يتفقد عدد من المشروعات الصحية

محافظ القطيف يتفقد عدد من المشروعات الصحية
http://almnatiq.net/?p=791518
المناطق - الدمام

انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير  المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة وسمو نائبه، حفظهما الله على أهمية قيام المحافظين بالمنطقة بالمتابعة الميدانية للمشاريع التنموية والتأكيد على المتأخر والمتعثر منها لتسهيل مهمة إنجازها وفق الفترات الزمنية المحددة ‏لها ولضمان جودة الأداء فيها.

قام محافظ القطيف رئيس المجلس المحلي خالد عبد العزيز الصفيان صباح اليوم(الاثنين) بجولة ميدانية للوقوف على المشاريع الصحية التالية: مستشفى عنك العام ،و مركز طب الأسنان ،ومستشفى الولادة والأطفال ،ومستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية ‏أطلع خلالها على سير العمل فيها وبعد أن استمع لشرح عن نسبة الإنجاز من قبل الدكتور زكي الزاهر ومحمد المتحمي والدكتوره نازك القطري والدكتور كامل العباد والمهندس عبد الإله الصويلح.
وأكد محافظ القطيف على أهمية متابعة المجلس المحلي لتذليل كافة المعوقات التي تسهم في تسريع وتيرة العمل في المشاريع الصحية وفق  توجيهات  وحرص ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه حفظهما الله.
  وقد رافق المحافظ في الجولة سكرتير المجلس ورئيس لجنة المشاريع ورئيس اللجنة الصحية بالمجلس المحلي و عدد من المسؤولين المعنيين بالشئون الصحية .

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