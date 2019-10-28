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المملكة تشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019م وتقدم 12 مبادرة نوعية

المملكة تشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019م وتقدم 12 مبادرة نوعية

أبرز المواد
الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي

منطقة نجران
رائد السويلم عريسا

رائد السويلم عريسا

مجتمع المناطق
الماجد مديرا عاما للإدارة العامة للعلاقات الجامعية بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

الماجد مديرا عاما للإدارة العامة للعلاقات الجامعية بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

مجتمع المناطق

المملكة تشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019م وتقدم 12 مبادرة نوعية

المملكة تشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019م وتقدم 12 مبادرة نوعية
http://almnatiq.net/?p=791533
المناطق - واس

شاركت المملكة العربية السعودية، اليوم ، في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019م، الذي افتتح أعماله، في مدينة شرم الشيخ، بحضور أكثر من 4,000 مشارك من مختلف دول العالم.
وتأتي مشاركة المملكة في هذا المؤتمر الذي يعقد كل أربع سنوات، بوفد يضم جهات من القطاعين الحكومي والخاص، وبرئاسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي استبقت المؤتمر بعقد ثلاث ورش تحضيرية للوفد المشارك؛ بهدف توحيد الجهود وتحقيق أهداف ومصالح المملكة، والظهور بصورة تلائم مكانتها الريادية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما قام وفد المملكة بتقديم أكثر من 12 مبادرة للمؤتمر، وقد لاقت تلك المبادرات دعم الدول العربية كافة، وتم تسليمها للمؤتمر كمساهمات عربية مشتركة بعد تبنيها من قبل جميع الدول العربية.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية يُعنى بمراجعة لوائح الراديو والخطط المتعلقة بتخصيص الترددات وتعيينها، ومعالجة أي مسألة ذات طابع عالمي النطاق تتعلق بالاتصالات الراديوية، بالإضافة إلى عدد من المهام والمسؤوليات ذات العلاقة بالاتصالات الراديوية، ويعد أحد أكبر مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات من حيث عدد الحضور.

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