احدث الأخبار

“الأكاديمية السعودية الرقمية” تبدأ استقبال التسجيل في برنامج “رواد أمن الاتصالات”
أبرز المواد
 فحص ما قبل الزواج .. ضرورة للحد من أمراض الدم الوراثية
أبرز المواد
 المملكة تشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019م وتقدم 12 مبادرة نوعية
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي
منطقة نجران
 رائد السويلم عريسا
مجتمع المناطق
 الماجد مديرا عاما للإدارة العامة للعلاقات الجامعية بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
مجتمع المناطق
 محافظ القطيف يتفقد عدد من المشروعات الصحية
المنطقة الشرقية
 مدارس جيل القرآن تهدي كفى مجسم الرئة
منطقة مكة المكرمة
 محافظ الوجه يرأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني
منطقة تبوك
 بلدي الوجه يناقش سير العمل في المشاريع بالمحافظة
منطقة تبوك
 الأرصاد ترفض محاولات التشكيك .. وتنفي تأخرها في التنبيه بأمطار حفر الباطن
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
“الأكاديمية السعودية الرقمية” تبدأ استقبال التسجيل في برنامج “رواد أمن الاتصالات”

“الأكاديمية السعودية الرقمية” تبدأ استقبال التسجيل في برنامج “رواد أمن الاتصالات”

أبرز المواد
فحص ما قبل الزواج .. ضرورة للحد من أمراض الدم الوراثية

فحص ما قبل الزواج .. ضرورة للحد من أمراض الدم الوراثية

أبرز المواد
المملكة تشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019م وتقدم 12 مبادرة نوعية

المملكة تشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019م وتقدم 12 مبادرة نوعية

أبرز المواد
الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي

منطقة نجران

“الأكاديمية السعودية الرقمية” تبدأ استقبال التسجيل في برنامج “رواد أمن الاتصالات”

“الأكاديمية السعودية الرقمية” تبدأ استقبال التسجيل في برنامج “رواد أمن الاتصالات”
http://almnatiq.net/?p=791541
المناطق - واس

أطلقت الأكاديمية السعودية الرقمية – إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تهدف لبناء القدرات الرقمية الوطنية – , اليوم , برنامجًا مكثفاً في مجال أمن الاتصالات يمتد لأربعة أشهر تحت مسمى برنامج رواد أمن الاتصالات TELCOM CYBER PIONEERS (TCP) .
ويستهدف البرنامج خريجي التخصصات ذات العلاقة بعلوم وتقنيات أمن المعلومات والحاسب الآلي، وذلك بهدف تأهيل تدريب الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال أمن الاتصالات من خلال ربط المخرجات الأكاديمية مع الكفايات المهنية ومساعدتهم بالالتحاق بالوظائف النوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في جهات ذات بيئة محفزة ومملوءة بالتحديات والبدء في صناعة قصص نجاحهم وتميزهم من خلال شركاء الأكاديمية للتوظيف.
ويتضمن البرنامج كذلك تدريبات عملية مكثفة وشهادات مهنية عالمية تشمل تقنيات حماية شبكات الإنترنت والبنية الرقمية، وإنترنت الأشياء، واختبار الثغرات، وحوكمة أمن المعلومات والبيانات بمشاركة خبراء عالميين متخصصين بالأمن الرقمي، وتطبيقات تحاكي واقع بيئة الأعمال والأدوار الوظيفية لمتخصصي أمن الاتصالات، إضافة إلى الإرشاد المهني في مجال أمن الاتصالات وتوظيف مباشر في 7 جهات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومكافآت مالية خلال مدة التدريب.
ويأتي إطلاق البرنامج متوائما مع إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا التي تضمنت مبادرات لتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي.

روابط ذات صلة

فحص ما قبل الزواج .. ضرورة للحد من أمراض الدم الوراثية

فحص ما قبل الزواج .. ضرورة للحد من أمراض الدم الوراثية
المملكة تشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019م وتقدم 12 مبادرة نوعية

المملكة تشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019م وتقدم 12 مبادرة نوعية
الأرصاد ترفض محاولات التشكيك .. وتنفي تأخرها في التنبيه بأمطار حفر الباطن

الأرصاد ترفض محاولات التشكيك .. وتنفي تأخرها في التنبيه بأمطار حفر الباطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*