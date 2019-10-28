مصادر أمريكية: جثة أبو بكر البغدادي ألقيت في البحر

المناطق - وكالات

ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، أن جثة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية عسكرية أميركية، ليلة السبت، جرى دفنها في البحر.

وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مقتل البغدادي في عملية عسكرية نفذتها قوات خاصة أميركية، على مجمع كان يختبئ فيه في قرية بريشا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال ترامب إن البغدادي مات وهو يئن ويصرخ، مضيفا أن العالم بات أكثر أمانا بعد مقتل أول رجل مطلوب في العالم، مشيرا إلى السجل الدموي الكبير لزعيم داعش وما نفذه من جرائم في مختلف دول العالم.

وفي كلمة له بالبيت الأبيض، قال ترامب إن البغدادي قتل نفسه أثناء غارة بتفجير سترة ناسفة بعد فراره داخل نفق مسدود.

وأضاف أن تحليل الحمض النووي الذي أُجري بعد 15 دقيقة من مقتل البغدادي جاء إيجابيا.

وأشار ترامب إلى أن البغدادي “كان رجلا مريضا وفاسدا والآن ذهب إلى غير رجعة”، مضيفا أن اعتقال أو قتل البغدادي كان على صدر الأولويات الأمنية للإدارة الأميركية.

وبعدها بساعات، أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية السورية أن المتحدث باسم داعش أبو الحسن المهاجر، الساعد الأيمن للبغدادي، قتل في عملية منفصلة مشتركة بين القوات الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا.