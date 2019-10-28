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فرنسا.. إطلاق النار على مسجد والشرطة تعتقل المشتبه

فرنسا.. إطلاق النار على مسجد والشرطة تعتقل المشتبه
http://almnatiq.net/?p=791548
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الفرنسية، توقيف شخص أطلق النار على مسجد في مدينة بيون، جنوبي البلاد، مما أدى لوقوع جريحين، الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن سيارة جرى إحراقها، تزامنا مع إطلاق النار على المسجد، في منطقة “بيرينيس أتلانتيك”.

وشكرت الشرطة، في تغريدة على موقع تويتر، الناس على التزامهم بمعايير وإجراءات السلامة في المكان.

واعتقل المشتبه فيه بالقرب من منزله بعد الحادث الذي وقع خلاله انفجار صغير يُعتقد أنه من عبوة بنزين أشعلت فيها النار بالقرب من المسجد.

في غضون ذلك، لم تتضح ملابسات حادث إطلاق النار في البلد الأوروبي الذي سبق له أن سجل عدة حوادث كراهية.

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