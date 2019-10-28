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أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
http://almnatiq.net/?p=791557
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بقصر بيان اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له، حيث نقل سموه لأمير دولة الكويت رسالة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.
وقد حمله سمو أمير دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.
وقد أقام سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مأدبة غداء على شرف سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز والوفد المرافق له.
حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومعالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ علي جراح الصباح.

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