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الأربعاء القادم ..” تدشين مضمار المشاة في الخرج

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الأربعاء القادم ..” تدشين مضمار المشاة في الخرج

الأربعاء القادم ..” تدشين مضمار المشاة في الخرج
http://almnatiq.net/?p=791566

تدشن بلدية محافظة الخرج مضمار المشاة بطريق الملك سلمان تقاطع الأمير سلطان بن عبدالعزيز يوم الأربعاء القادم بحضور محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي ووكيل أمين منطقة الرياض لشؤون البلديات المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن البلدية عملت على وضع خطط متكاملة ضمن رؤيتها لتحسين نمط الحياة وذلك من خلال زيادة عدد المسطحات الخضراء ومواقع التنزة ويأتي مشروع المضمار بطريق الملك سلمان ضمن تلك المشاريع التي تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المجتمع لممارسة رياضة المشي ورفع مستوى الصحة العامة ومتنفس للأهالي .

يذكر ان مضمار المشاة يبلغ طوله 1335م وبعرض 20م ويحتوي على خدمات إضافية روعي في التصميم وضع موافق للسيارات بوجود أكثر من 190 موقف و 183 جلسة جانبية ومصليين للرجال والنساء إضافة إلى دورات المياة .
المشروع تم تصميمة بشكل احترافي روعي فيه وضع مسارين للمشي الصحي بطول 25م للممشى الواحد وذلك وفقاً للمعايير العلمية والصحية .

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