فرع الكلية التقنية ببلجرشي ينظم لقاءً مع صندوق الموارد البشرية بالباحة

المناطق-الباحة

نظم فرع الكلية التقنية ببلجرشي لقاءً للمتدربين الخريجين لهذا العام مع مستشار التوظيف بصندوق الموارد البشرية بالباحة عبدالله الحوالي ، حيث قدم عرضاً مرئياً عن برامج الصندوق واهدافه وكيفية الاستفادة من خدمات وبرامج صندوق الموارد البشرية هدف ، وكتابة السيرة الذاتية ٠ وقد اكد مشرف فرع الكلية المهندس /مشعل شباب الزهراني ، اثناء لقاءه بمستشار التوظيف أن الكلية ترحب بكل لقاء يهدف الى تحفيز المتدربين ويتضمن رؤية تتمثل في توظيف قوى وطنية مؤهله ومنافسة ومستقره ، وبين اهمية مثل هذه اللقاءات للمتدرب ودورها في تثقيف الخريج وتأهيله للانخراط في سوق العمل ٠وفي نهاية اللقاء اشاد الزهراني بالجهود الواضحة والملموسة للصندوق وثمن مبادرته المستمرة باظهار برامج الصندوق واشاد بدور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالاسهام في تعزيز مصادر المعلومات الاساسية للتخطيط للقوى العاملة المدربة وربط بيانات الخريجين بقاعدة بيانات اساسية مع قطاعات الدولة العامة والخاصة من اجل توطين الوظائف وفتح افاق جديدة لتوظيف الشباب ٠مشيداً بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع التدريب التقني والمهني والذي يجسد حرصها لبناء الشاب السعودي