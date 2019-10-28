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السفير آل جابر يلتقي سفير المملكة المتحدة لدى اليمن

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السفير آل جابر يلتقي سفير المملكة المتحدة لدى اليمن

السفير آل جابر يلتقي سفير المملكة المتحدة لدى اليمن
http://almnatiq.net/?p=791572
المناطق - واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين ، كما أشاد السفير مايكل آرون بالدور الذي قامت به المملكة في “اتفاق الرياض” وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن .

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