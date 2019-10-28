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ولي العهد يعقد اجتماعاً مع رئيس الاتحاد السويسري

ولي العهد يعقد اجتماعاً مع رئيس الاتحاد السويسري
http://almnatiq.net/?p=791584
المناطق - واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم اجتماعا مع فخامة الرئيس أولي ماورر، رئيس الاتحاد السويسري.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان الوزير المرافق، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الاستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الاستاذ أحمد الخطيب، ونائب رئيس البعثة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الدكتور فرحان الفرحان، ورئيسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية الأستاذة ساره السحيمي.

كما حضرها من الجانب السويسري، معالي وزير الدولة للشؤون المالية الدولية دانييلا شتوفيل، وسفير سويسرا لدى المملكة الدكتور اندرياس شالر، ومديرة إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية السفيرة مايا تيسافي والمستشارة الدبلوماسية لوزير المالية السيدة ألكسندرا باومان ومدير رابطة المصرفيين السويسريين السيد هيربرت غوتشاين ومدير إدارة الثروات لدى شرق أوروبا والشرق الأوسط للشئون المالية الدولية السيد علي جانودي ومدير مصرف مقاطعة جنيف بليز غوتشين والمدير التنفيذي للبورصة السويسرية السيد يوهانيس دجسيلهوف.

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