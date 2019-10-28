احدث الأخبار

رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية يصل الرياض
أبرز المواد
 ولي العهد يعقد اجتماعاً مع رئيس الاتحاد السويسري
أبرز المواد
 أمر ملكي : تعيين الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة: وجودنا في سوريا يهدف لحماية النفط من داعش
أبرز المواد
 “ساما”: القروض العقارية الجديدة للأفراد تسجل نمواً قياسياً بـ 17 ألف عقد وتقفز 353% في سبتمبر الماضي
أبرز المواد
 السفير آل جابر يلتقي سفير المملكة المتحدة لدى اليمن
أبرز المواد
 فرع الكلية التقنية ببلجرشي ينظم لقاءً مع صندوق الموارد البشرية بالباحة
منطقة الباحة
 الأربعاء القادم ..” تدشين مضمار المشاة في الخرج
منطقة الرياض
 رينارد يوافق على طلب الهلال بالسماح للاعبيه بالعودة إلى ناديهم بعد مباراة أوزبكستان
أبرز المواد
 أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
أبرز المواد
 إمارة عسير توجه مشائخ القبائل بعدم قبول “الوجه والجيرة”
أبرز المواد
 جريمة طعن “عائلية” توقع 5 قتلى شمالي إيران
أبرز المواد
رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية يصل الرياض

رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية يصل الرياض

أبرز المواد
ولي العهد يعقد اجتماعاً مع رئيس الاتحاد السويسري

ولي العهد يعقد اجتماعاً مع رئيس الاتحاد السويسري

أبرز المواد
أمر ملكي : تعيين الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي : تعيين الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة

أبرز المواد
الولايات المتحدة: وجودنا في سوريا يهدف لحماية النفط من داعش

الولايات المتحدة: وجودنا في سوريا يهدف لحماية النفط من داعش

أبرز المواد

رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية يصل الرياض

رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية يصل الرياض
http://almnatiq.net/?p=791587
المناطق - واس

وصل فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة “مستقبل الاستثمار” الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 .
وكان في استقبال فخامته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .
وقد أجريت لفخامة الرئيس البرازيلي مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين .
بعد ذلك صافح الضيف مستقبليه، وهم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي – الوزير المرافق – ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري .

روابط ذات صلة

ولي العهد يعقد اجتماعاً مع رئيس الاتحاد السويسري

ولي العهد يعقد اجتماعاً مع رئيس الاتحاد السويسري
أمر ملكي : تعيين الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي : تعيين الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة
الولايات المتحدة: وجودنا في سوريا يهدف لحماية النفط من داعش

الولايات المتحدة: وجودنا في سوريا يهدف لحماية النفط من داعش

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*