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فاكهة التنين.. فوائد “مذهلة” قد لا يعرفها كثيرون

فاكهة التنين.. فوائد “مذهلة” قد لا يعرفها كثيرون
http://almnatiq.net/?p=791593
المناطق - وكالات

تعد فاكهة التنين ذات الفوائد المذهلة من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، التي تقلل الالتهابات والأمراض وتمنع تلف الخلايا، وتحارب الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري والتهاب المفاصل.

وتنمو فاكهة التنين في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، التي تشمل آسيا وأميركا اللاتينية، وتتميز الثمرة بشكلها، ولونها الأصفر والأحمر، ولبها الأبيض المليء بالحبيبات الصغيرة.

كما أنها ثمرة صغيرة الحجم تزن حوالي 198 غراما، وتحتوي على 60 سعرة حرارية، و14 غراما من الكربوهيدرات وغراما واحدا من الألياف وغرامين من البروتين و0.4 غرام من الدهون.

وتحتوي الفاكهة الاستوائية على البروبيوتيك، الذي يحسن من توازن البكتيريا داخل الأمعاء ويعزز نموها، كما يمكن أن يقلل خطر حدوث العدوى في الجهاز الهضمي والإسهال.

وأظهرت دراسات طبية أن تناول فاكهة التنين يمكن أن يساعد على السيطرة على مرض السكري، وذلك عن طريق تشجع نمو خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين، فقد أظهرت دراسة أن الإكثار من تناول فاكهة التنين له تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم.

وتحتوي الفاكهة الاستوائية على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، التي تعمل على حماية البشرة من علامات الشيخوخة وتحافظ عليها للبقاء بمظهر نضر وشاب، كما تحارب خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

وتحتوي أيضا الفاكهة الطازجة على الحديد الضروري لنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، كما يساعد على تحويل الطعام إلى طاقة، حيث تحتوي الحصة الواحدة منها على ما نسبته 8 بالمئة من الكمية اليومية الموصي بها من الحديد، بالإضافة إلى فيتامين ج، الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد.

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