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وزير الطاقة يلتقي وزير البترول النيجيري

وزير الطاقة يلتقي وزير البترول النيجيري
http://almnatiq.net/?p=791597
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة في الرياض اليوم، معالي وزير البترول النيجيري تيمبر سيلفا.
وجرى خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث أوضاع السوق البترولية، والتعاون المشترك بين دول أوبك + للمحافظة على استقرارها.
وشدد اللقاء على أهمية التعاون بين مختلف الدول المنتجة والمستهلكة لضمان استقرار الأسواق، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم.

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