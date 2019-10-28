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وزير الطاقة يلتقي وزير الطاقة الأمريكي

وزير الطاقة يلتقي وزير الطاقة الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=791605
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في الرياض اليوم، معالي وزير الطاقة الأمريكي السيد ريك بيري.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والاستثمارات في مجال الطاقة والمناخ والتقنية.
كما جرى بحث أوضاع السوق البترولية، حيث أكد سمو وزير الطاقة على دور المملكة بصفتها المورد الموثوق للبترول الخام في العالم في استقرار السوق، والتزامها الكامل بتوفير هذه السلعة الاستراتيجية.
وتطرق الاجتماع إلى دور أعضاء دول منظمة أوبك والمنتجين من خارج بتنسيق الإنتاج، والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية، بما يكفل مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات البترولية.
وتناول الاجتماع قلق البلدين إزاء التهديدات التي تستهدف المنشآت النفطية في الخليج العربي، وحرية الملاحة البحرية، حيث أكد الجانبان على العزم للعمل معًا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي، باعتبار أي تهديد لهذه المنشآت الحيوية هو تهديد لمصالح جميع دول العالم.

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