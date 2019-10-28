انطلاق مسابقة الطالب المدرب بتعليم الطائف

المناطق - عادل الزهراني

انطلقت صباح اليوم مشروع “مسابقة” الطالب المدرب تحت إشراف إدارة النشاط الطلابي بتعليم محافظة الطائف ممثله في مديرها الأستاذ. سامي العصيمي

ومنسق البرنامج رئيس قسم البرامج العامة والتدريب الأستاذ. علي الحليفي الذي يشرف على هذا البرنامج برعاية من مدارس صفوة الفرسان الأهلية.

وقد تم إستقبال المدارس المشاركة في هذا البرنامج مدير مدارس المرحلة الثانوية الأستاذ. فيصل الثبيتي. وكذلك احد حكام البرنامج الأستاذ. خالد العوفي.

وكان بداية هذا البرنامج اليوم الأول لقاء تعريفي بالبرنامج ألقاها الأستاذ. علي الحليفي بوجود لجنه التحكيم وهم كلا من الاستاذ. طارق القحطاني والأستاذ. فيصل الثبيتي والأستاذ. خالد العوفي.

وتم خلال هذا اللقاء التعريف بالبرنامج وما يحتوية من مادة علمية وكيفة التعلم وصقل هذه المهارات وتنميتها لكي تصبح مدرب واعي بجميع مواصفات المدرب المحترف وتم توزيع المدارس المشاركة حسب مكاتب العليم كل مكتب له يوم مستقل عن المكتب الاخر لمشاركته مدارسهم وتقيمها من قبل لجنه التحكيم.

في نهاية اللقاء تم تقديم الشكر والعرفان للراعي لهذا البرنامج.