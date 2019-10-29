قادة دول وصناع قرار يتوافدون إلى الرياض لحضور مبادرة مستقبل الاستثمار 2019

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن أسماء مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار المترقب حضورهم للنسخة الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي، التي ستقام خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

ويعكس الحضور السمة العالمية للمبادرة التي تشهد مشاركة وفود من أمريكا الشمالية، وآسيا ، وأوروبا، وجنوب أفريقيا، والشرق الأوسط.

ويشمل برنامج المبادرة على عدد من جلسات النقاش المفتوحة مع قادة العالم وصناع القرار، إذ يناقش دولة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، يوم الثلاثاء “مستقبل الأعمال في الهند” مع راي داليو، المؤسس والرئيس المشارك ومدير الاستثمار المشارك في شركة بريدج ووتر أسوشيتس، بينما يشهد يوم الأربعاء نقاشاً مع فخامة رئيس البرازيل جايير بولسونارو حول الكيفية التي يمكن للتوجهات الاستثمارية الجديدة أن تعيد البرازيل إلى المشهد الاقتصادي العالمي بقوة.

كما يشهد ثاني أيام المبادرة كلمة خاصة يلقيها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة لجلسة عامة تجمع بين فخامة الرئيس محمدو بخاري رئيس نيجيريا، وفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس النيجر، وفخامة الرئيس أوهورو كينياتا، رئيس كينيا، وفخامة الرئيس دينيه ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، لمناقشة “مستقبل الأعمال في إفريقيا”.

ومن بين كبار قادة الحكومات الذين يحضرون فعاليات المبادرة في نسخته للعام 2019: فخامة الرئيس جايير بولسونارو، البرازيل، ودولة رئيس الوزراء كريستوف جوزيف ماري دابيري، بوركينا فاسو، ودولة رئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، وفخامة رئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو ، وفخامة الرئيس محمدو بخاري رئيس جمهورية نيجيريا، وفخامة الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون.

ويشمل البرنامج مشاركة 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة مما يعكس التوجه العالمي للحدث، إذ تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39%، بينما يأتي 20% من حضور المبادرة من أوروبا، وتحوز آسيا نسبة 19% من المتحدثين، بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15%، بينما أكد أكثر من 6000 شخص حضورهم مبادرة مستقبل الاستثمار.

تجدر الاشارة إلى أن مبادرة مستقبل الاستثمار أطلقت بهدف تشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول أبرز ما يواجه العالم من تحديات اليوم؛ ومنها قضايا الاستدامة، والتكنولوجيا، ومستقبل المجتمعات. وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة شاملة تشجع التواصل الحر والإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.

ولمزيد من المعلومات حول برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، والسيرة الذاتية الموجزة للمتحدثين، يرجى زيارة الموقع الخاص بالحدث: www.futureinvesmentinitiative.com