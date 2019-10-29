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الأرصاد..توقع هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

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الأرصاد..توقع هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

الأرصاد..توقع هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق
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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وجازان وعسير والحدود الشمالية وأجزاء من الجوف، اليوم الثلاثاء، بمشيئة الله.

وتشمل التوقعات أيضا استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي حائل والقصيم، وتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

أما عن درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل مدينة جازان أعلى درجة حرارة بـ 37 درجة مئوية، فيما تسجل طريف 12 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة بالمملكة.

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